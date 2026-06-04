Львова-Белова рассказала, как российские родители относятся к раннему трудоустройству детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году более 1 млн подростков вышли на рынок труда, но предложений о работе для них недостаточно. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила на ПМЭФ. Также она подчеркнула, что большинство родителей не против раннего трудоустройства детей.

«Естественно, что предложений было гораздо меньше. И вот очень важно, чтобы мы находили такие формы, когда мы можем, с одной стороны, профориентационную помощь ребёнку оказать, а с другой — дать ему вот этот первый трудовой опыт», — резюмировала уполномоченный.

Напомним, в ГД подчеркнули, что многие несовершеннолетние хотят попробовать себя и выйти на работу. Но сейчас по законодательству это возможно только с 14 лет и при разрешении родителей. Однако, несмотря на то, что многие взрослые не против трудоустройства, работодатели не берут несовершеннолетних более младшего возраста. Поэтому в Госдуме предложили снизить возраст возможного трудоустройства до 12 лет.