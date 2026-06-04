Девушка овдовела через несколько минут после свадьбы: Жених предчувствовал беду

Пара отпраздновала свою свадьбу, после чего планировала вылететь на вертолете в Атланту, где должен был начаться их медовый месяц. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В США девушка овдовела через несколько минут после свадьбы из-за авиакатастрофы, в которой погиб ее жених. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел 29 мая в американском штате Джорджия. Пара отпраздновала свою свадьбу, после чего планировала вылететь на вертолете в Атланту, где должен был начаться их медовый месяц.

Перед тем как отправиться в путь, жених начал переживать из-за тумана, который накрыл взлетную полосу и местность. Мужчина предчувствовал возможную беду из-за погодных условий. Однако пилот вертолета настоял на том, что они смогут подняться на высоту, чтобы избежать тумана.

Через несколько минут после того, как пара покинула место церемонии, вертолет рухнул в близлежащем лесу. Пилот и жених погибли в результате авиакатастрофы, а невеста выжила, но оказалась под обломками вертолета. Она пролежала на месте аварии около пяти часов, прежде чем была спасена.

Ранее KP.RU сообщал, что в Индии молодожены погибли на следующий день после свадьбы из-за ДТП. Грузовик с кормом для птиц потерял управление и опрокинулся на припаркованную авторикшу, в которой находилась пара.