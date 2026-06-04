Энергия для БАМа и помощь региону: Якутия и дочка «Газпрома» договорились о партнёрстве

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о взаимодействии в социально-экономическом развитии между правительством Республики Саха (Якутия) и компанией «ТЭС Чульман», которая входит в «Газпром энергохолдинг». Документ подписали глава региона Айсен Николаев и генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Специально созданная компания «ТЭС Чульман» занимается строительством Южно-Якутской ТЭС, стартовавшим в 2024 году рядом с посёлком Чульман в Нерюнгринском районе. Новая станция призвана существенно повысить надёжность энергоснабжения железнодорожных артерий — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей — и одновременно помочь в решении комплексных задач по развитию всего региона. Согласно подписанному соглашению, Якутия окажет проекту поддержку и содействие, а инвестор, в свою очередь, намерен участвовать в социально-экономическом развитии республики через Целевой фонд будущих поколений.

«Подписанное соглашение станет важным вкладом компании в развитие Якутии, прежде всего Нерюнгринского района, на территории которого строится станция. Южная Якутия сегодня получает второе дыхание благодаря крупным промышленным проектам, созданию сопутствующей инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Нерюнгринской городской агломерации. И мы, безусловно, благодарны партнёрам за готовность содействовать нашим инициативам», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, в свою очередь, отметил, что возведение Южно-Якутской ТЭС — это создание современной энергетической инфраструктуры, открывающей новые возможности для роста экономики и социальной сферы юга республики. Он пояснил, что соглашение задаёт ориентиры для взаимодействия с властями региона и фиксирует намерение направить значительные средства в целевой фонд будущих поколений. Это, по его словам, станет конкретным вкладом в благополучие жителей.

Напомним, что проект Южно-Якутской ТЭС распоряжением Правительства РФ включён в Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Территория опережающего развития — это особый правовой режим для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики с созданием комфортных условий для жизни населения.