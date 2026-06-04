"Право на возмещение": В правительстве хотят помочь жертвам мошенников

Григоренко: Банки и операторы связи компенсируют потери жертвам мошенников Фото: EAST NEWS.

Российские банки и операторы связи при невыполнении требований по противодействию кибермошенничеству будут полностью компенсировать потери жертвам таких преступлений. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026.

"Если организация игнорирует эти положения – клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника", - прокомментировал он тему компенсации от банков и операторов связи.

По его словам, при этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги аферисту, то в этом случае компенсация не предусмотрена, отметил Григоренко.

Как писал сайт KP.RU, в апреле президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Григоренко доработать механизм возмещения материального ущерба гражданам, которые пострадали в результате различных мошеннических схем.