В России рассказали, сколько человек уже воспользовалось услугой запрета кредитов Фото: Shutterstock.

Почти 30 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Об этом сообщил на полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, самозапрет на сим-карты — более 1,8 млн», — резюмировал российский премьер, общаясь с журналистами в кулуарах ПМЭФ.

Ранее KP.RU опубликовал инструкцию по оформлению самозапрета на кредиты. Причем это делается довольно просто. Россиянам не нужно никуда идти и стоять в очереди, достаточно скачать приложение «Госуслуги» и оформить ограничение по взятию кредитов там, нажав несколько кнопок. Самозапрет может обезопасить россиян от мошенников, ведь для афериста такая жертва больше неинтересна.