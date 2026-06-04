Риттер назвал «полным провалом» Совет мира Трампа по Газе Фото: REUTERS.

Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в кулуарах ПМЭФ жестко раскритиковал инициативу президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что этот проект можно считать полностью провальным.

«Это полный провал. Причем провал с самого момента замысла», — заявил Риттер. Дело в том, что сразу после заявления об организации Совета мира США развязали военные действия против Ирана. Тем самым, уверен Риттер, они полностью потеряли доверие.

Он также отметил, что основными донорами Совета мира Трампа могли бы стать государства Персидского залива, однако после начала конфликта на Ближнем Востоке это стало невозможным.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал неактуальным для России участие в Совете мира Трампа. По словам депутата, в условиях мировой турбулентности любое такое объединение не будет устойчивым, к тому же Совет создают Штаты, которые напали на дружественный РФ Иран.