ПСБ и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ и правительство Санкт-Петербурга на полях XXIX Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для развития и внедрения современных банковских услуг для жителей Петербурга. Свои подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ и Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Подписание соглашения стало очередным шагом в развитии долгосрочного сотрудничества ПСБ и Санкт-Петербурга в сфере повышения городских сервисов и внедрения современных финансовых решений. Стороны буду наращивать потенциал электронной карты «Единая карта петербуржца» (ЕКП), системы предоставления услуг через удаленные каналы обслуживания, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, включая фиджитал-инфраструктуру и смарт-устройства с сенсорным и голосовым управлением.

«Санкт-Петербург остается одним из ключевых центров внедрения цифровых сервисов и современных финансовых решений. Сегодняшнее соглашение — возможность объединить экспертизу ПСБ и инфраструктурный потенциал города для развития востребованных банковских услуг, в том числе дальнейшего совершенствования «Единой карты петербуржца». Совместные проекты позволят повысить удобство и доступность сервисов для жителей Петербурга», — отметил Петр Фрадков.

«Банк ПСБ активно участвует в решении задач, связанных с выполнением национальных целей развития, поставленных перед нами президентом страны. Это наш надежный партнер. Уверен, что расширение сотрудничества Санкт-Петербурга с ПСБ даст новый толчок развитию проекта «Единая карта петербуржца», особенно в части цифровизации сервисов», — отметил губернатор Александр Беглов.