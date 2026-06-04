В Госдуме анонсировали введение в действие новых норм о поддержке бойцов СВО: что сказал Володин

Володин: Новые нормы о поддержке бойцов СВО начнут действовать в РФ с 5 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России с 5 июня вступят в действие новые нормы о дополнительной поддержке участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

"Новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО начнут работать с 5 июня", - отметил политик.

Так, согласно нововведениям, один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

Спикер Госдумы подчеркнул, что вопросы поддержки бойцов СВО и их родных является важнейшим приоритетом в работе депутатов. По его словам, на рассмотрении находятся еще 10 законопроектов, по которым планируют принять решения на ближайших пленарных заседаниях, добавил Володин.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля Госдума приняла четыре федеральных закона, расширяющих меры поддержки участников спецоперации и их семей. Речь шла о преимущественном праве военнослужащих на сохранение рабочего места при сокращении штата, бесплатном проезде родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, квотах для вдов и вдовцов участников СВО при поступлении в вузы, а также о защите доходов инвалидов и ветеранов боевых действий от взыскания.