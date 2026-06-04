В МВД раскрыли число жертв кибермошенников и нанесенный ущерб

Храпов: 15 тыс россиян пострадали от кибермошенников, ущерб составил 13 млрд руб Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

15 тысяч российских граждан стали жертвами кибермошенников. Ущерб от действий злоумышленников составил 13 миллиардов рублей. Об этом заявил замглавы МВД Андрей Храпов на сессии ПМЭФ, посвященной кибермошенничеству.

"В отношении 15 тысяч наших граждан было совершено кибермошенничество, общий ущерб от из действий составил 13 миллиардов рублей", - сказал Храпов.

Ранее сообщалось, что правительство разработало закон о борьбе с кибермошенничеством, он содержал около 30 мер. Второй пакет мер был подготовлен в продолжение соответствующего закона.

Как писал сайт KP.RU, Государственная Дума рассматривает четыре законопроекта, которые нацелены на дополнительную защиту людей от действий киберпреступников. А с 1 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенниками.