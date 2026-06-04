Организация «Мемориал»* и более 30 ее структур признаны террористическими в РФ

Москва. У входа в офис российского правозащитного общества "Мемориал"*, 2013 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Росфинмониторинг включил международное движение «Мемориал»* и 30 его подразделений в список экстремистских организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 4 июня.

Также прокуратура Москвы подала ходатайство о закрытии организации, этот иск был удовлетворен полностью.

Напомним, антидискриминационный центр "Мемориал"* и его филиалы действуют в разных странах, включая Украину, Чехию, Германию, Францию, Италию, Польшу, Швейцарию, Литву, Израиль.

Прежде Верховный суд России признал «Фонд борьбы с коррупцией»** террористической организацией по требованию Генпрокуратуры. Вердикт судебного органа России вступил в силу с ноября 2025 года. Заседание проходило в закрытом формате.

* внесен в реестр организаций-иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Организация признанная экстремистской и террористической на территории РФ