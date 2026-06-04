«Запоздало и малоэффективно»: чем обернутся санкции США против криптобирж Ирана Фото: REUTERS.

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что новые санкции США против иранских криптобирж выглядят запоздалыми. По его словам, они вряд ли повлияют на ситуацию внутри Ирана или на мировой рынок цифровых активов. Этим специалист поделился в беседе с RTVI.

«Решение о санкциях со стороны США относительно иранских бирж кажется запоздалым и малоэффективным. Криптобиржи Ирана уже много лет находятся под существенным давлением и ограничениями, и криптовалюта с их адресов не принимается почти нигде в мире как непосредственно связанная с Ираном», — уточнил эксперт.

Першиков отметил, что иранская криптовалюта фактически не принимается почти нигде в мире из-за черных списков. Он подчеркнул, что страна использует цифровые активы в основном для своих внутренних экономических задач.

Аналитик также предупредил об опасной тенденции на примере санкций Великобритании против биржи HTX. Он считает, что создан прецедент, который может привести к переделу рынка по праву сильного.

Ранее глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что американские власти конфисковали криптовалютные активы Ирана на сумму около одного миллиарда долларов.