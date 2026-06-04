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НовостиЭкономика4 июня 2026 14:27

В Минтрансе объяснили рост цен на авиабилеты: все зависит от тарифа

Глава Минтранса Никитин: коммерческие тарифы на авиабилеты формируются спросом
Анастасия ПИГИНА
По словам министра, рост цен в первую очередь затрагивает коммерческие рейсы.

По словам министра, рост цен в первую очередь затрагивает коммерческие рейсы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом россияне столкнулись с ростом цен на авиабилеты, что стало одной из главных тем обсуждения на ПМЭФ-2026. Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин рассказал, что на стоимость билетов влияют разные факторы, и не все тарифы одинаковы. Об этом пишет Lenta.ru.

«У нас есть два типа авиабилетов: так называемые плоские тарифы и субсидированные перевозки в социально важные регионы — Дальний Восток и Калининград. Там цены одинаковые», – пояснил Никитин.

По словам министра, рост цен в первую очередь затрагивает коммерческие рейсы, где тариф формируется рынком и спросом пассажиров. При этом субсидированные направления остаются доступными.

Ранее президент России Владимир Путин также комментировал ситуацию, подводя итоги прошлого года. Он связал повышение стоимости с нехваткой самолетов в стране. Глава государства подчеркнул важность развития отечественного авиастроения.