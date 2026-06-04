Лавров удивлен словами Рубио о позиции России: вот с чем не согласен глава МИД РФ Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что удивлен словами госсекретаря США Марко Рубио о позиции России. Об этом он рассказал в интервью RT.

Отмечается, что Лавров не понимает, как участник переговоров в Анкоридже может говорить, что Россия якобы не готова к уступкам по Украине.

«Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам», — резюмировал российский дипломат.

Ранее KP.RU рассказал мнение Лаврова по поводу переговоров на Аляске. Он подчеркнул, что Европа пытается отравить «дух Анкориджа». Ведь ЕС всеми силами хотят убедить президента США Дональда Трампа в том, что нужно сменить тактику в отношении РФ.