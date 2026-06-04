Антибиотики не спасут: Ученые обсудили возможность существования людей рядом с супербактериями

В Москве прошла стратегическая сессия по борьбе с антимикробной резистентностью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

20 мая в Москве состоялась стратегическая сессия "Деловой России" и ФГБУ "ВГНКИ" - "Борьба с антимикробной резистентностью (АМР). В поисках решений для достижения национальных целей". Мероприятие собрало экспертов, чтобы переломить тренд роста антимикробной резистентности. Специалисты пришли к выводу, что победить супербактерии новыми препаратами нельзя, но можно научиться с ними жить и экономить миллиарды.

По словам одного из главных докладчиков встречи замдиректора по стратегическим разработкам НИИ антимикробной химиотерапии Алексея Кузьменкова, инфекции, вызванные устойчивыми микроорганизмами, добавляют пациенту в среднем +8 койко-дней, а вероятность летального исхода вырастает на 65%. Прогнозы о том, что к 2050 году смертность от АМР обгонит онкологическую, уже пересмотрены в сторону ухудшения — тренд пошел быстрее.

Ученый представил модель экономической оценки, разработанную его институтом. Согласно методике, снижение числа диагностических ошибок всего на 10% в небольшом стационаре на 400 коек дает эффект около 3 млн рублей в год, в масштабах региона — до 110 млн рублей прямых потерь, а с учетом долгосрочного эффекта — почти полмиллиарда.

В свою очередь руководитель лаборатории микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Юлия Юшина указала, что часто из системного мониторинга выпадает звено переработки пищевого сырья. Она предложила два практических шага: ввести обязательный мониторинг АМР на всех этапах пищевой цепи (включая переработку) и ограничить бесконечные сроки годности продуктов, которые провоцируют производителей на избыточное применение консервантов и дезинфектантов.

Завлабораторией выживаемости микроорганизмов ФНЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Юрий Николаев напомнил, что полностью победить АМР невозможно, но замедлить распространение — реально. Самый эффективный сегодня метод — комбинационная терапия с использованием адъювантов. Эти вещества подавляют механизмы защиты бактерий.