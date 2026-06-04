Покупают все данные о человеке: как мошенники незаконно используют личную информацию о россиянах

МВД: Утечки личных данных позволяют мошенникам наладить контакт с жертвами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утечки персональных данных россиян позволяют мошенникам быстрее наладить контакт с жертвами для их обмана. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МВД России Андрей Храпов.

«Люди, готовясь к мошеннической атаке, покупают недорого все данные о человеке <...>. При обладании такой информацией и наличии каких-то элементарных психологических навыков очень легко «развести» человека. Поэтому эти сливы данных - это большая проблема», - отметил он.

По словам Храпова, незаконный оборот персональных данных является глобальной проблемой. Покупая их, мошенники узнают информацию о потенциальных жертвах - в каких банках у них открыты счета, наличие телефонов и SIM-карт, последние перемещения и многое другое. Это позволяет быстрее втереться в доверие к людям для обмана и хищения средств или других персональных данных.

Ранее KP.RU сообщал, что россиянам напомнили, под какими предлогами мошенники могут завладеть личными данными жертв. Аферисты используют истории с продлением договора связи, доставкой посылки, начислением соцвыплат и многое другое.