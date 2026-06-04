В России рассказали, как Европа мешает переговорам по Украине Фото: REUTERS.

ЕС и НАТО препятствуют мирному урегулированию между Россией и Украиной, игнорируя причины кризиса. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Российский представитель подчеркнул, что европолитики из кожи лезут, чтобы не дать шанс переговорам между Москвой и Киевом.

«И вас это как раз устраивает, иначе бы вы не работали столько лет над разрушением основ нашего добрососедства, взращиванием ненависти и русофобии. И именно поэтому ЕС и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить достижения договоренности между Россией и Украиной», — резюмировал Полянский на Постсовете ОБСЕ в четверг.

Дипломат заявил, что Запад не требует от Украины прекратить фальсификацию истории, что мешает установлению устойчивого мира между Украиной и Россией. При этом Европе важно заполучить временное перемирие, как передышку, Брюссель не хочет решать первопричины конфликта.

Ранее KP.RU рассказал о том, что в Кремле видят сигналы от ЕС. Европа хочет получить место за столом переговоров по Украине, но не делает конструктивных шагов к разрешению конфликта.