Россияне стали пить меньше пива: как сократилась любовь к пенному за год Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Продажи пива в России за год сократились на 12%. Такие данные предоставил в беседе с Lenta.ru глава Роскачества Максим Протасов на полях ПМЭФ.

Протасов уточнил, что всего в 2025 году россияне купили 702,6 миллиона декалитров пенного. При этом продажи классического пива рухнули на 16,7%, а пивных напитков — на 8,3%.

Эксперт пояснил, что на спад повлияло несколько факторов. Это ужесточение продажи алкоголя и прохладное лето, из-за которого число алкомаркетов в городах-миллионниках уменьшилось на 7%.

Больше всего пива, по словам главы Роскачества, традиционно пьют в Центральном и Приволжском округах. Лидерами среди регионов стали Московская область, Москва и Свердловская область.

При этом психолог Ярослав Климов рассказал о наиболее коварной форме алкоголизма — пивном. Специалист указал, что пенное многими расценивается как безобидный напиток, поэтому его употребление даже в больших количествах часто не воспринимается как алкоголизм. Эксперт обратил внимание, что такая привычка способна приводить к серьёзным последствиям, пишет «Царьград».