МегаФон и Амурская область договорились внедрить систему цифрового экомониторинга

Фото: пресс-служба Мегафона.

МегаФон поможет Амурской области интегрировать современные цифровые решения в системы управления и мониторинга. Соответствующее соглашение оператор и правительство Амурской области заключили сегодня на ПМЭФ-2026. Свои подписи под документом поставили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение системы мониторинга, которая позволит наблюдать за экологической обстановкой в режиме реального времени. Для этого стороны планируют использовать современные цифровые решения и технологии интернета вещей, которые позволят оперативно собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение IoT решений в сфере ЖКХ. В частности, речь идёт о цифровом контроле систем водоснабжения, анализе энергопотребления и повышении эффективности коммунальной инфраструктуры.

Отдельное внимание стороны уделят использованию аналитических инструментов на основе больших данных. Такие решения помогут региону анализировать миграционные и туристические потоки, посещаемость объектов и востребованность территорий для более точного планирования инфраструктурных проектов и развития туристической отрасли.

- - Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью устойчивого развития регионов, - рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. Современные системы мониторинга помогают оперативнее реагировать на изменения экологической обстановки региона, а решения на базе Big Data и интернета вещей позволяют эффективнее управлять городской и коммунальной инфраструктурой. Уверен, что сотрудничество с правительством региона позволит реализовать востребованные цифровые проекты и создаст основу для дальнейшего технологического развития области.

Подписанное на ПМЭФ соглашение предусматривает в том числе и внедрение возможностей ИИ для повышения эффективности работы органов власти и выполнения различных рутинных процессов.

В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что для регионов Дальнего Востока очень важно качестве управления инфраструктурой.

- Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населенных пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений, - сказал Василий Орлов. - Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса.