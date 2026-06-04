Росалкогольтабакконтроль выступил против легализации онлайн-продаж спиртного Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Давно обсуждаемая в России возможность продавать алкоголь через интернет, службы доставки и маркетплейсы столкнулась с надзорным органом. Росалкогольтабакконтроль выступил против подобных нововведений и экспериментов, считая, что следить за качеством продукции и ее доступом к несовершеннолетним тогда будет почти невозможно.

«Это показывает тренд, который сейчас складывается, и рынок его постоянно поднимает, про интернет-торговлю. Но мы против, сразу скажу, потому что это такой скользкий момент», - заявил глава ведомства Игорь Алешин на ПМЭФ.

Алешин добавил, что и так за 2025 год в России было заблокировано около 25 тыс. сайтов, нелегально продающих алкоголь.

Ранее KP.RU сообщил, что руководители четырех дальневосточных регионов намерены ужесточить ограничения на продажу алкоголя. Где-то сократят число магазинов, а где-то ограничат близость торговых точек к жилым домам.

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