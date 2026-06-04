Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика4 июня 2026 14:42

Силуанов назвал «непростым» федеральный бюджет России на 2027-2029 годы

Глава Минфина оценил федеральный бюджет на следующие годы
Анна АДАМАЙТЕС
Силуанов назвал «непростым» федеральный бюджет России на 2027-2029 годы

Силуанов назвал «непростым» федеральный бюджет России на 2027-2029 годы

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал федеральный бюджет на 2027-2029 годы «непростым». Это заявление глава Минфина сделал для прессы 4 июня на ПМЭФ-2026.

Силуанов сообщил, что необходимо составить целевой бюджет для выхода на первичный баланс к 2029 году. Этого планируют добиваться постепенно: с одной стороны, сокращать расходы за счет корректировки базовой цены, с другой — уменьшать дефицит. Сейчас готовятся соответствующие предложения.

«Бюджет будет непростой, будем работать», — сказал министр.

Отметим, что в бюджете России на 2026-2028 годы ключевыми приоритетами были обозначены социальные обязательства, оборона и национальные цели развития. Доходную часть казны планируется увеличить за счет повышения НДС до 22%, ужесточения налогообложения букмекеров и борьбы с «серыми» схемами импорта.