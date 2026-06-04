Ещё одно государство хочет безвиз с Россией: о какой стране речь Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Политолог из Бангладеш Сайед Мунир Хасру призвал власти своей страны отказаться от виз для россиян. По его мнению, у двух государств есть все возможности для взаимных безвизовых поездок. Об этом специалист сообщил в беседе с Lenta.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Профессор Вортонской школы бизнеса Хасру напомнил, что Россия славится не только современными технологиями, но и богатой историей с музеями и дворцами. Он считает, что отмена визового режима необходима двум странам для привлечения максимального числа туристов.

Кроме туризма, эксперт видит большой потенциал в сфере рабочих ресурсов. Хасру подчеркнул, что привлечение трудовых кадров из южноазиатской республики является перспективным направлением для Российской Федерации.

Тем временем Россия сама активно работает над отменой виз с рядом других государств. Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ, переговоры об этом уже ведутся с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.