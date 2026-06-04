Захарова указала, для чего киевский режим атаковал Россию в дни ПМЭФ

Захарова: Киевский режим хотел запугать РФ атаками в дни ПМЭФ Фото: МИД России

Киевский режим, преследуя террористическую логику, хотел запугать Россию в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума.

«Напугать, запугать. Это и есть террористическая логика. Когда они понимают — киевский режим, — что не могут на поле боя достичь тех результатов, о которых трубят своему населению...", - сказала она.

Дипломат отметила, что это произошло, когда они понимают, что стали действительно маргиналами во всем мире, они переходят к нанесению болезненных ударов по гражданскому населению России.