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НовостиПолитика4 июня 2026 14:43

Захарова указала, для чего киевский режим атаковал Россию в дни ПМЭФ

Захарова: Киевский режим хотел запугать РФ атаками в дни ПМЭФ
Сергей ГАПЧУК
Захарова: Киевский режим хотел запугать РФ атаками в дни ПМЭФ Фото: МИД России

Захарова: Киевский режим хотел запугать РФ атаками в дни ПМЭФ Фото: МИД России

Киевский режим, преследуя террористическую логику, хотел запугать Россию в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума.

«Напугать, запугать. Это и есть террористическая логика. Когда они понимают — киевский режим, — что не могут на поле боя достичь тех результатов, о которых трубят своему населению...", - сказала она.

Дипломат отметила, что это произошло, когда они понимают, что стали действительно маргиналами во всем мире, они переходят к нанесению болезненных ударов по гражданскому населению России.