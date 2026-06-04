Мёд, семечки и водка: какие продукты из России наиболее популярны за рубежом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иностранцы отдают предпочтение российской органической продукции, меду и даже жареным семечкам. Об этом в беседе с Lenta.ru на ПМЭФ рассказала вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан.

По словам Ан, глобальный тренд на здоровье создает устойчивый спрос на экологичные товары. В качестве примера она привела бренд «Фрутоняня», который полюбился в Азии благодаря натуральному составу и адаптации упаковки под местный рынок.

Представитель РЭЦ уточнила, что в Китае российский мед (особенно алтайский) считают премиум-продуктом и платят за него до 2000 рублей. Во Вьетнаме неожиданно успешными стали жареные семечки и масло, а в жаркие страны с трудом, но везут конфеты «Аленка» и «Крокант».

Особняком стоит водка. В Индии Россию устойчиво воспринимают как родину лучшей водки в мире, поэтому такой продукт не требует дополнительной рекламы. В Турции ценят аутентичность и экологичность, а в Таиланде ждут российский шоколад.

Ранее стало известно, что Россия на 19% увеличила поставки сжиженного природного газа странам Европы в период с января по май 2026 года. За это время удалось поставить 11,4 миллиарда кубометров.