Лавров: Рютте плевать на позицию США о неприемлемости членства Украины в НАТО

МИД: Рютте плевать хотел, что США считают неприемлемым вступление Киева в НАТО Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте плевать хотел на то, что США считают неприемлемым вступление Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

«Рютте поехал в Киев, где прямо сказал, что Украина будет в НАТО. Он плевать хотел на то, что Соединенные Штаты в лице президента Трампа считают это неприемлемым», - сказал Лавров.

Он добавил, что Рютте по итогам встречи просто обнялся с Зеленским и заявил, что Украина будет в НАТО.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Европе проще принять Украину в НАТО, потому что Евросоюз развалится после вступления туда Киева.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский принял в Киеве генсека НАТО Рютте. Стороны по итогам встречи провели совместную пресс-конференцию в столице Украины.