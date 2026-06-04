ОАЭ выдали РФ двух граждан, объявленных в международный розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОАЭ выдали России двух россиян, один из которых обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям Российской Федерации двух граждан нашей страны. Один из них разыскивался как пособник участия в незаконном вооруженном формировании, другой обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере», — резюмировала представитель МВД на официальном сайте.

В 2016 году фигуранта обвинили в предоставлении транспорта жителю Чечни для участия в вооруженном конфликте за рубежом, противоречащем интересам России. Возбуждено дело по статьям 33 и 208 УК РФ. Обвиняемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск в феврале текущего года.

Второй задержанный — бывший сотрудник надзорного органа. Отмечается, что с 2018 по 2020 год он, предположительно, получал взятки за бездействие при нарушениях строительства многоквартирных домов. Общая сумма составила более 5 миллионов рублей. В феврале 2025 года возбудили дело, а в августе объявили в международный розыск.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия выдала Румынии беглого преступника. Фигуранту дела удалось скрываться на протяжении 20 лет, но правосудие все же настигло его. В России он жил по поддельным документам.