Арбитражный суд взыскал с Google Ireland в пользу "Гугл" 160,3 млрд рублей Фото: REUTERS.

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции о взыскании около 160,3 млрд рублей с компании Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл". Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, суд отклонил апелляционные жалобы Google Ireland Limited и американской Google International LLC, которая является материнской для "Гугла", на вынесенное в феврале определение арбитражного суда Москвы.

"Определение... оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении инстанции.

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что суд в Бельгии заморозил активы Google Belgium на сумму 115 млн евро (примерно 9,8 млрд рублей) по иску российского ООО «Гугл». Отмечалось, что это постановление является мерой обеспечения, а не окончательным решением, и назвать это юридическим прецедентом пока нельзя.