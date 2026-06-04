Львова-Белова: Россия воссоединит еще пятерых детей с родителями на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что Россия намерена до конца июня вернуть на Украину пятерых детей, которые будут воссоединены со своими семьями.

«Мы сейчас готовим очередной раунд воссоединения, надеюсь, что до конца июня мы его проведем. И пять детей у нас поедут к своим близким на Украину», - сказала Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума.

Российская сторона намерена избежать сложностей с логистикой, сообщила Львова-Белова. По её словам, если всё сложится удачно, работа будет завершена к концу июня. В настоящее время ведутся переговоры, готовятся необходимые документы и определяются лица, которые будут контролировать процесс.

Уполномоченный по правам ребёнка также сообщила, что в среднем около 20 дел о воссоединении детей с семьями на территории Украины находятся на стадии решения, а также несколько дел о возвращении детей в Россию.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Львовой-Беловой еще на пять лет.