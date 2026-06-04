Клещевой энцефалит можно принять за грипп: как отличить опасную болезнь Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Опасную инфекцию, которую переносят клещи, легко принять за обычную простуду или грипп из-за похожих симптомов: высокой температуры, головной боли и ломоты в теле. Об этом в беседе с RT предупредила невролог Екатерина Демьяновская.

Врач объяснила, что в обоих случаях болезнь начинается с резкого жара до 38–39 градусов. Однако ключевое отличие кроется в сроках: грипп даёт о себе знать через пару дней после контакта с больным, а энцефалит — только спустя одну-три недели после укуса клеща.

Кроме того, при энцефалите температура часто ведёт себя двухволново: после первого подъёма наступает краткое улучшение, а затем вторая, более тяжёлая фаза с поражением нервной системы. По словам специалиста, головная боль при этой инфекции носит распирающий характер, сосредоточена во лбу и глазницах и почти не снимается обычными таблетками.

Невролог добавила, что должны насторожить и необычные признаки, которых не бывает при ОРВИ: онемение лица или рук, «мурашки», а также ригидность затылочных мышц (когда подбородок трудно прижать к груди). В отличие от гриппа, при энцефалите развивается настоящая слабость — человеку трудно держать ложку или идти ровной походкой. В сезон активности клещей любое лихорадочное состояние с такими симптомами — повод немедленно обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили, что обитающие на территории РФ иксодовые клещи, комары, вши, блохи, а также мошки, слепни и москиты могут быть переносчиками ряда опасных для человека инфекций.