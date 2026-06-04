Суд приговорил воронежца к 22 годам по делу о госизмене и подготовке теракта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй Западный окружной военный суд приговорил Арсения Короля к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке к совершению теракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что 22-летний молодой человек из Воронежа пытался совершить террористический акт.

«Суд с учетом позиции представителя прокуратуры области назначил виновному наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина получил штраф в размере 700 тыс. рублей, а также ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

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