Россиянам рассказали, какие причины считаются уважительными для неявки на работу Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Трудовом кодексе России нет четкого списка уважительных причин для пропуска работы, поэтому их определяет судебная практика. Об этом в разговоре с RT сообщил юрист Илья Русяев.

Специалист объяснил, что болезнь с больничным листом или справкой от врача считается безусловно уважительной причиной. Эксперт добавил, что сюда же относят сдачу крови, вызов в суд, аварию в квартире и уход за внезапно заболевшим ребенком, если помочь некому.

Русяев отметил, что работу также можно приостановить при задержке зарплаты более чем на 15 дней, но только после письменного уведомления начальника. Юрист подчеркнул, что сотрудник всегда должен предупреждать работодателя, если позволяет ситуация.

По словам Русяева, если человек не мог физически связаться с начальством, это не превращает отсутствие в прогул. Бремя доказательства при этом лежит на нанимателе, который обязан подтвердить неуважительность причины.

Ранее стало известно, что в Госдуме выступили с инициативой вдвое повысить штрафы для работодателей за нарушения правил приема на работу. Максимальную сумму взыскания предлагают повысить до 200 тысяч рублей.