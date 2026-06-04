На Украине силой мобилизовали клирика канонической УПЦ Фото: REUTERS.

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) на Украине силой мобилизовали клирика канонической Украинской православной церкви протоиерея Андрея Черного.

Как сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ, протоирей ехал на автомобиле, его остановили полицейские и доставили в третий отдел Хмельницкого районного центра комплектования города Деражня.

В епархии отмечают, что клирик жаловался на здоровье, однако это не помогло. Андрей Черный был отправлен на медкомиссию, после чего военкомы увезли его в неопределенном направлении.

Ранее в Винницкой области на Украине мобилизовали другого клирика канонической Украинской православной церкви, протоиерея Владимира Заднепрянца из Тульчинской епархии. Священнослужителя задержали сотрудники ТЦК и доставили в Гайсинский территориальный центр комплектования.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что священников канонической УПЦ на Украине лишили квот на бронь от мобилизации. И теперь любая встреча с сотрудниками ТЦК может закончиться отправкой на передовую. Дипломат подчеркнул, что это очередной шаг давления на православное духовенство, который противоречит Женевским конвенциям, предусматривающим особую роль священнослужителей в условиях вооруженного конфликта.