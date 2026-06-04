Глава «Ростелекома» назвал компанию Apple врагом после удаления MAX из App Store Фото: REUTERS.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал американскую компанию Apple врагом после удаления национального мессенджера MAX из цифрового магазина App Store. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения MAX это просто абсолютно недружественный шаг», - высказался Осеевский.

Глава «Ростелекома» также подчеркнул, что подобные действия со стороны американской компании не должны автоматически провоцировать Россию на аналогичные действия.

Напомним, что ранее стало известно об исключении приложения MAX из каталога App Store. Начиная с 4 июня 2026 года уведомления из мессенджера перестанут приходить на устройства Apple в России. При этом российским пользователям останутся доступны все функции приложения.