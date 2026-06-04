Черная вуаль накрыла Солнце: астроном рассказал о последствиях

Образовавшееся темное облако растянулось примерно на 500 тысяч километров. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Необычное явление на Солнце привлекло внимание ученых по всему миру. Светило словно накрыла огромная черная вуаль после серии мощных вспышек. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что это связано с выбросом гигантского облака холодного водорода. Об этом пишет mk.ru.

«Солнце с третьей попытки смогло сформировать вспышку высшего уровня X, чего не было с апреля. Из этих трех вспышек именно средняя – М7.7 произвела то самое черное облако. По нашим представлениям, оно состояло из холодного водорода, не пропускающего излучение», – пояснил Богачев.

По словам астронома, в течение дня на обращенной к Земле стороне Солнца произошли сразу три мощные вспышки. В результате одна из них буквально разметала огромный резервуар холодного водорода. Образовавшееся темное облако растянулось примерно на 500 тысяч километров – это больше расстояния от Земли до Луны. Подобные явления встречаются редко, хотя и не считаются уникальными.

Эксперт отметил, что выбросы от всех трех вспышек должны объединиться в единое облако плазмы и достичь Земли. По предварительным расчетам, магнитная буря может стать одной из самых сильных в этом году. Также высока вероятность появления ярких полярных сияний.

Ранее ученые рассказали, что магнитная буря экстремального уровня ожидается уже вечером 4 июня.