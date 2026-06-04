Россиянам рассказали, что делать при обнаружении блох у собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если после прогулки на природе хозяин заметил у питомца блох, отчаиваться не стоит — проблема хоть и неприятная, но вполне решаемая. Об этом в беседе с RT сообщил кинолог Владимир Голубев. Эксперт подчеркнул, что первым делом собаку необходимо искупать с использованием специального противопаразитарного шампуня, который безопасен даже для щенков.

Далее кинолог посоветовал обязательно обработать животное от паразитов. Специалист уточнил, что эту процедуру лучше проводить до поездки за город, но если момент был упущен или средство просрочено, сделать это стоит сразу после купания, так как шампунь убирает уже появившихся блох, но не создает долгосрочного барьера.

Голубев добавил, что на сегодняшний день самыми современными и эффективными методами защиты он считает специальные таблетки или капли на холку. Однако купание и обработка самого животного — это лишь часть борьбы. Последним и очень важным шагом кинолог назвал генеральную уборку всего дома, поскольку яйца и личинки паразитов остаются на лежанке, коврах и даже могут попадать в хозяйскую кровать, поэтому все вещи необходимо стирать при высокой температуре.

Ранее эксперт предупредил владельцев о другой скрытой опасности. Голубев отметил, что ландыш является одним из самых ядовитых растений для животных, причем отравление способна вызвать даже вода из вазы, где стояли эти цветы.