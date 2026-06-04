В Крыму полностью ограничили продажу топлива за наличный расчет Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму на несколько дней с 4 июня приостановлена продажа бензина за наличные из-за дефицита топлива. Об этом заявил сообщает «КП-Крым».

«Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», - заявил глава республики Сергей Аксенов.

По словам главы региона, данный режим продлится несколько дней. Топливо по ранее купленным талонам будет продаваться по 20 литров в одни руки. Также на АЗС начнут дежурить представители муниципалитетов и ведомств, фиксируя номера машин, для соблюдения законности

При этом Аксенов подчеркнул, что все коммунальные службы, а также скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. На данный момент в использование автотранспорта в ведомствах оптимизировали, сократив его до одного автомобиля на министерство.

Ранее сайт KP.RU писал, что ситуация с бензином на полуострове остается напряженной. Почти неделю Крым живет в режиме жесткой экономии.