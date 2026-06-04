Небензя: РФ пока не получила ответа ООН на письмо Лаврова по провокации в Буче Фото: REUTERS.

Российская сторона пока не получила ответа от Организация Объединенных Наций (ООН) на письмо главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с вопросами на тему провокации в Буче. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Это было одно из многочисленных писем, которые министр Лавров направил генеральному секретарю. В этот раз это было письмо с конкретными 12 вопросами, на которые мы хотим получить ответы», - отметил Небензя.

По словам постпреда РФ, в сопроводительном письме он обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой как можно скорее рассмотреть обращение. Однако пока что Россия не получила никакого ответа.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН подтвердили получение письма Лаврова с вопросами о провокации в городе Буча на Украине в 2022 году. Как отметил российский министр, связанные с инцидентом события все еще остаются на совести Запада.