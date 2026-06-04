Журналист NBC Симмонс заявил, что не был в ЛНР из-за освещения войны в Иране Фото: REUTERS.

Главный иностранный корреспондент американской телекомпании NBC News Кир Симмонс в интервью агентству РАПТЛИ попытался оправдаться за игнорирование трагедии в колледже Старобельска в ЛНР после теракта ВСУ.

"Я единственный корреспондент NBC, который работает из России. Команда у нас здесь есть, но на камеру снимаюсь только я. ...Я главный международный корреспондент, так что освещаю события по всему миру, - ужасная особенность нашего времени в том, что война идет не только на Украине, но и в Иране", - сказал он.

Кир Симмонс объяснил, почему его канал проигнорировал Старобельск

Журналист заверил, что последние несколько месяцев он освещал войну в Исламской республике. По его словам, он делал репортажи о Старобельске и рассказывал о теракте в крупнейших американских новостных программах. И специально приезжает в нашу страну, чтобы голос России был услышан, добавил он.

Симмонс заявил, что готов отстаивать свою репутацию, репутацию NBC и своей команды как честных и сбалансированных репортеров, в том числе в освещении войны на Украине.

"В журналистике есть правило, неписаное правило: если на вас злятся обе стороны, значит, вы все делаете правильно. Так что если люди раздражены тем, что мы не смогли попасть в тот пресс-тур, и я понимаю эти эмоции, что ж, мне жаль, но… такова жизнь. Всем не угодишь", - уточнил корреспондент.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая сразу после чудовищного теракта боевиков киевского режима в Старобельске, где жертвами стали 21 студент колледжа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политики Запада утверждают, что ВСУ не наносили удар по колледжу. Однако, когда Москва открывает коридор для западных СМИ ведущие британские и американские телеканалы CNN и BBC попросту отказались от поездки и освещения этой трагедии.