PAP: Польша согласна с идеей не защищать украинцев призывного возраста Фото: REUTERS.

Польша согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину, заявил замминистра внутренних дел Мачей Душчик перед встречей министров ЕС в Люксембурге.

Еврокомиссия предлагает ограничить временную защиту для сбежавших от насильственной мобилизации украинцев и тех, кто уехал из страны незаконно. Механизм защиты был активирован в 2022 году, гарантируя беженцам право на проживание, работу и обучение в ЕС, и истекает в марте 2027 года. Сейчас Еврокомиссия работает над его продлением, однако он может быть и отменен полностью.

Польша уже внесла изменения, позволяющие прекращать льготы для военных беженцев. На конец марта 2023 года 4,33 млн украинцев пользовались временной защитой: 28,7% - в Германии, 22,3% - в Польше, 9% - в Чехии.

Ранее KP.RU сообщил, что владелец одного из ресторанов в Варшаве заметил, как все гости с Украины общаются между собой на русском языке.