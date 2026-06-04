Стало известно, когда начнется заседание ПМЭФ с участием Путина

Заседание ПМЭФ с участием Путина запланировано на 15.00 мск 5 июня Фото: REUTERS.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина намечено на 15.00 мск 5 июня. Организаторы закладывают на него минимум два часа. Соответствующие данные размещены в обновленной программе мероприятия.

Стоит отметить, что реальный хронометраж заседания не регламентирован и может быть занять гораздо больше времени, чем изначально планировалось. Так, кроме программной речи главы государства, ожидаются выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Объединенной Республики Танзании Самии Сулуху Хасан и зампреда КНР Хань Чжэна.