Любимая привычка читать лежа опасна для здоровья: вот что говорит невролог

Такая поза, по словам врача, увеличивает нагрузку на глаза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие любят почитать книгу перед сном, устроившись в кровати. Однако такая привычка может оказаться не такой безобидной, как кажется. Врач-невролог и остеопат Владимир Белаш рассказал, что чтение лежа способно негативно сказаться на состоянии шеи, зрения и общем самочувствии. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Лежа – положение не самое удобное, не самое физиологическое, хотя люди действительно любят так читать. И в положении лежа на спине, и в положении лежа на животе возникает определенная перегрузка шеи, мышц шейно-грудного перехода, плечевого пояса», – объяснил Владимир Белаш.

По словам специалиста, в некоторых случаях ухудшается приток артериальной крови и отток венозной, что отражается на работе нервной системы и может вызывать неприятные ощущения после длительного чтения.

Кроме того, такая поза увеличивает нагрузку на глаза. Расстояние до книги постоянно меняется, освещение часто оказывается недостаточным, а один глаз может работать активнее другого из-за неудобного угла обзора. Чтобы избежать проблем, врач рекомендует читать сидя в кресле со спинкой или за столом.

Ранее KP.RU писал о результатах исследования китайских ученых. Специалисты выяснили, что регулярное чтение в пожилом возрасте помогает улучшать память, внимание и логическое мышление.