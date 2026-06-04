ВСУ более 20 раз ударили БПЛА по критически важным объектам ЗАЭС Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС. Об этом сообщается в канале станции в канале в МАХ.

Также отмечается, что на атакованной территории тепловой станции на данный момент обеспечивается работа линии электропередачи ЗАЭС.

"Сегодня вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом", - говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Европе следовало бы проявлять серьезнейшую обеспокоенность ударами Киева по ЗАЭС. По его словам, страны ЕС сознательно смотрят «сквозь пальцы» на преступления режима Зеленского.