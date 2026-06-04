Под Тюменью появится термальный курорт всероссийского уровня для миллиона туристов в год

Фото: пресс-служба Правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании под руководством заместителя председателя правительства страны Дмитрия Чернышенко презентовал проект всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата. По итогам обсуждения инициативу региона включили в перечень федеральных круглогодичных курортов.

Новый комплекс планируют возвести в Тюменском округе, рядом с лыжно-биатлонным центром «Жемчужина Сибири». Участок площадью 236 гектаров вместит сразу несколько уникальных объектов. Среди них двухуровневый тоннель с лыжной трассой, которую можно использовать круглый год и термальный развлекательный центр «Древнее море». В комплекс тематического парка войдет иммерсивный аквариум, торговая галерея с ресторанами и кафе, крытые спортсооружения, а также научно-исследовательское пространство. Ожидаемая ежегодная посещаемость курорта превысит миллион гостей. Инвесторы при поддержке регионального правительства и с использованием механизмов нацпроекта «Туризм и гостеприимство» построят около трех тысяч номеров в объектах разной категории звёздности.

Как пояснил Александр Моор, после включения проекта в перечень федеральных круглогодичных курортов появилась возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита. Полученные средства направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на месте будущего курорта. Губернатор подчеркнул, что это значительно повысит его привлекательность у инвесторов.

Реализация проекта принесёт региону более 4,7 тысячи новых рабочих мест. Бюджет получит дополнительные налоговые поступления, а для малого и среднего бизнеса откроются новые ниши для развития — от сувенирных лавок и кафе до сопутствующих услуг для туристов.

Александр Моор поблагодарил Дмитрия Чернышенко за поддержку инициативы Тюменской области.