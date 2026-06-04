Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 июня 2026 15:56

"Потрясены и ужаснулись": В США шокированы тем, что боевики ВСУ использовали Starlink для атаки на колледж Старобельска

Хелали: СМИ Запада убедились в использовании Starlink при теракте в Старобельске
Сергей ГАПЧУК
Хелали: СМИ Запада убедились в использовании Starlink при теракте в Старобельске

Хелали: СМИ Запада убедились в использовании Starlink при теракте в Старобельске

Фото: REUTERS.

Западные журналисты, которые посетили место теракта в колледже Старобельска в ЛНР, убедились, что украинские боевики использовали системы Starlink, принадлежащие американскому предпринимателю Илону Маску, для атаки на общежитие. Об этом ТАСС заявил международный секретарь Компартии США, американский журналист-расследователь Кристофер Хелали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы все были не только потрясены и ужаснулись теми разрушениями, которые украинский режим учинил во время расправы над 21 студентом...", - сказал он.

Хелали подчеркнул, что представители СМИ также увидели, что для этого использовались западные технологии, включая Starlink.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске.

Напомним, в ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске были атакованы украинскими дронами. В результате теракта погиб 21 студент, не менее 60 человек ранены.