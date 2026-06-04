Хелали: СМИ Запада убедились в использовании Starlink при теракте в Старобельске Фото: REUTERS.

Западные журналисты, которые посетили место теракта в колледже Старобельска в ЛНР, убедились, что украинские боевики использовали системы Starlink, принадлежащие американскому предпринимателю Илону Маску, для атаки на общежитие. Об этом ТАСС заявил международный секретарь Компартии США, американский журналист-расследователь Кристофер Хелали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы все были не только потрясены и ужаснулись теми разрушениями, которые украинский режим учинил во время расправы над 21 студентом...", - сказал он.

Хелали подчеркнул, что представители СМИ также увидели, что для этого использовались западные технологии, включая Starlink.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске.

Напомним, в ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске были атакованы украинскими дронами. В результате теракта погиб 21 студент, не менее 60 человек ранены.