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НовостиВ мире4 июня 2026 16:04

На вечер четверга ничего не планируем: Латвийские военные боятся наступления России уже сегодня

Командующий ВС Латвии заявил, якобы, что Россия нападет «уже сегодня вечером»
Сергей КУДРИН
Командующий ВС Латвии заявил, якобы, что Россия нападет «уже сегодня вечером», фото: пресс-служба ВС Латвии

Командующий ВС Латвии заявил, якобы, что Россия нападет «уже сегодня вечером», фото: пресс-служба ВС Латвии

Командующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс в интервью Financial Times заявил, что Россия, дескать, «может напасть на ЕС уже сегодня вечером». То есть 4 июня. Так что на вечер четверга ничего не планируем - нам еще сегодня Латвию захватывать. Если верить Пудансу, но уважаемый военный офицер врать-то не будет. Наверное.

«Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», - заявил Пуданс журналистам.

По словам командующего латвийскими войсками, Россия «представляет серьезную угрозу», так как кратно нарастила свой военный потенциал в ходе спецоперации на Украине. Тот факт, что киевский режим еще трепыхается только за счет дотаций Европы, и можно было не давать России такого «ценного опыта», Пуданс не учел.

Ранее KP.RU сообщил, что уже даже оголтелые европолитики признают - Россия не будет нападать на ЕС и НАТО. О чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин и другие политические и военные деятели нашей страны.