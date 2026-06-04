Командующий ВС Латвии заявил, якобы, что Россия нападет «уже сегодня вечером», фото: пресс-служба ВС Латвии

Командующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс в интервью Financial Times заявил, что Россия, дескать, «может напасть на ЕС уже сегодня вечером». То есть 4 июня. Так что на вечер четверга ничего не планируем - нам еще сегодня Латвию захватывать. Если верить Пудансу, но уважаемый военный офицер врать-то не будет. Наверное.

«Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», - заявил Пуданс журналистам.

По словам командующего латвийскими войсками, Россия «представляет серьезную угрозу», так как кратно нарастила свой военный потенциал в ходе спецоперации на Украине. Тот факт, что киевский режим еще трепыхается только за счет дотаций Европы, и можно было не давать России такого «ценного опыта», Пуданс не учел.

Ранее KP.RU сообщил, что уже даже оголтелые европолитики признают - Россия не будет нападать на ЕС и НАТО. О чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин и другие политические и военные деятели нашей страны.