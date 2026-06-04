«Не стоит слепо доверять»: россиянам объяснили, как не стать жертвой обмана в отпуске

Криминалист Игнатов: летом туристы могут угодить в сети торговцев людьми Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, как не стать жертвой преступников во время летнего отдыха за границей. Эксперт отмечает, что в горячий сезон высок риск угодить в сети торговцев людьми, заманивают они жертв обещанием легкого заработка или дешевого отдыха.

Главным правилом безопасности станет отказ от знакомств и сомнительных авантюр. нужно руководствоваться правилом - не доверять слепо каждому.

Обычно жертвы клюют на обещание легких денег, и преступники умеют находить тех, кто находится в затруднительном финансовом положении.

По факту все обещания оказываются обманом, ведь реальные условия труда отличаются от тех, что предлагали вербовщики.

- Обещают золотые горы, хороший отдых, прекрасное проживание, а на деле оказываются совсем другие условия: проживание в вагончиках или хостелах, примитивное питание и жесткий рабочий день, - говорит Игнатов Абзацу.

Людям говорят о каком-то огромном долге, который нужно отработать, а после забирают документы и держат в жутких условиях.

- Поэтому, когда вам обещают что-то слишком интересное и легкое, нужно всегда задавать вопросы, – предупредил криминалист.