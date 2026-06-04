«Не стоит слепо доверять»: россиянам объяснили, как не стать жертвой обмана в отпуске

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Криминалист Михаил Игнатов рассказал, как не стать жертвой преступников во время летнего отдыха за границей. Эксперт отмечает, что в горячий сезон высок риск угодить в сети торговцев людьми, заманивают они жертв обещанием легкого заработка или дешевого отдыха.
Главным правилом безопасности станет отказ от знакомств и сомнительных авантюр. нужно руководствоваться правилом - не доверять слепо каждому.
Обычно жертвы клюют на обещание легких денег, и преступники умеют находить тех, кто находится в затруднительном финансовом положении.
По факту все обещания оказываются обманом, ведь реальные условия труда отличаются от тех, что предлагали вербовщики.
- Обещают золотые горы, хороший отдых, прекрасное проживание, а на деле оказываются совсем другие условия: проживание в вагончиках или хостелах, примитивное питание и жесткий рабочий день, - говорит Игнатов Абзацу.
Людям говорят о каком-то огромном долге, который нужно отработать, а после забирают документы и держат в жутких условиях.
- Поэтому, когда вам обещают что-то слишком интересное и легкое, нужно всегда задавать вопросы, – предупредил криминалист.