Суд продлил арест экс-продюсеру Олега Газманова Филиппу Россу

Московский суд продлил арест бывшему продюсеру Газманова Россе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Филиппу Россу, бывшему продюсеру Олега Газманова. Об этом сообщает РИА Новости.

Росса обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских и смежных прав.

"Ходатайство следствия удостоверить, продлить срок содержания под стражей Росса Филиппу Михайловичу на два месяца, то есть до 5 августа", - заявила судья.

Ранее сообщалось, что согласно документам, причиненный потерпевшему по статье о нарушении авторских и смежных прав материальный ущерб составил сумму более 8 миллионов рублей.

Росса арестовали в начале марта, сейчас он находится в одном из столичных СИЗО. В начале мая суд продлил ему срок содержания под стражей. Ранее Басманный суд избрал Россу меру пресечения в виде ареста до 5 мая 2026 года, а задержан он был 5 марта. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до 10 лет лишения свободы.