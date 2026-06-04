Захарова сравнила ситуацию в западных СМИ с романом-антиутопией Хаксли Фото: REUTERS.

Ситуацию в западном медиапространстве можно описать цитатой из романа-антиутопии Олдоса Хаксли о практике замалчивания, которая используется пропагандой. Об этом на сессии ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот прекрасная цитата, самое точное попадание в современную действительность получилось у Олдоса Хаксли в произведении "О дивный новый мир"... Можно процитирую : "Наибольшие триумфы пропаганды достигнуты не путем внедрения, а путем умолчания", - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее главный иностранный корреспондент американской телекомпании NBC News Кир Симмонс попытался оправдаться за игнорирование трагедии в колледже Старобельска в ЛНР после теракта ВСУ.

Прежде Захарова указала, что Запад намеренно исказил трагедию в Старобельске, чтобы представить ответные удары России по центрам принятия решений на Украине как агрессивно-наступательные.