Федеральный медиа-холдинг поможет якутским кинематографистам покорить Россию

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрея Сорокина, ЯСИА.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор федерального холдинга ON Медиа Софья Митрофанова заключили соглашение о сотрудничестве.

Реализация соглашения между правительством Якутии и медиа-холдингом ON Медиа предполагает совместную работу в области кино-, теле- и медиапроизводства на территории республики, а также продвижение якутских проектов на российских и зарубежных площадках. Стороны также договорились организовывать события федерального и международного уровня, привлекать в регион отечественные и иностранные съёмочные группы, а также помогать молодым специалистам креативных индустрий Якутии.

«Феномен якутского кино сегодня признан уникальным явлением российского кинематографа. Наши картины получают восторженные отзывы зрителей по всей стране и за её пределами, становясь по-настоящему популярными. Мы ставим задачу на ближайшие годы — трансформировать кино из чистого искусства в полноценную индустрию. Я уверен, что сотрудничество с крупными холдингами, такими как ON Медиа, поможет нам достичь этой цели гораздо быстрее», — заявил Айсен Николаев.

Софья Митрофанова в свою очередь подчеркнула, что якутское кино обладает яркой самобытностью, которую ценят зрители по всей стране. Она назвала «якутскую новую волну» феноменом. В республике с населением менее миллиона человек ежегодно выходит около двадцати фильмов, которые нередко становятся событием на федеральном уровне. По мнению главы холдинга, это кино говорит со зрителем на родном языке, опираясь на природу, традиции и культурное наследие, и одновременно находит отклик у широкой аудитории в силу универсальности рассказываемых историй. Именно такие проекты, добавила Митрофанова, они ищут в ON Медиа и рады способствовать развитию самобытной индустрии Якутии, открывшей много талантливых имён.

Уже в июле 2026 года холдинг поддержит главное кинособытие региона — Якутский международный кинофестиваль.

Примером успешного сотрудничества стал фильм режиссёров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли. Картину снимали в экстремальных условиях: Верхоянских горах, Оймяконе, на побережье моря Лаптевых и в посёлке Найба, а в съёмках участвовали местные жители. Созданный по заказу КИОН (входит в ON Медиа) в 2024 году, фильм стал одним из самых любимых у зрителей онлайн-кинотеатра. Пронзительный дуэт номинанта на «Оскар» Юры Борисова и Макара Хлебникова удостоился Гран-при фестиваля «Маяк» и триумфально прошёл на национальной кинопремии «Ника».