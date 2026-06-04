Подписавший контракт с Минобороны журналист из США Хелали отправится в зону СВО. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Подписавший контракт с Министерством обороны РФ журналист из США Кристофер Хелали отправится в зону проведения специальной военной операции в ближайшие недели. Об этом американец рассказал в беседе с ТАСС.

«Я неоднократно был в зоне СВО и вернусь в ближайшие недели», - рассказал Хелали на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее стало известно, что американский журналист подписал контракт для участия в СВО. По словам Хелали, соглашение он заключил с погибшим командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым, вместе с которым американец был в Донецке.

Как рассказал Хелали, он также отправил письмо с просьбой о получении российского гражданства президенту РФ Владимиру Путину. Журналист отметил, что надеется получить ответ в ближайшее время.