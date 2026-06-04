Стало известно, что планируют сделать власти Швеции с задержанным сухогрузом Caffa

Sweden Herald: Задержанный Швецией сухогруз Caffa хотят передать Украине Фото: REUTERS.

Суд в Швеции постановил, что задержанный властями королевства сухогруз Caffa могут передать Киеву. Об этом сообщило издание Sweden Herald со ссылкой на заявление прокурора Хакана Ларссона агентству TT.

"Судно Caffa, на борт которого 6 марта поднялись шведские власти, может быть передано Украине, постановил окружной суд Истада", - говорится в публикации.

Издание отметило, что решение суда было вынесено в связи с расследованием на Украине, там обратились в Швецию за правовой помощью. По данным Береговой охраны, сухогруз числится в украинском санкционном списке, уточняется в статье.

Как писал сайт KP.RU, 22 апреля российский капитан сухогруза Caffa был освобожден из-под стражи в Швеции. Он находился под арестом с 10 марта по подозрению в использовании поддельных документов, включая сертификат о регистрации судна в Гвинее. Однако по итогам расследования обвинения были сняты.